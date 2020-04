Exposition : « Robot Art Factory »

Le Musée d'art du Centre culturel Sejong, situé en plein cœur de Séoul, organisera, du 24 avril au 10 mai, une exposition intitulée « Robot Art Factory », qui porte le sous-titre « Progress & Coexistence ».





Au total, 16 artistes sud-coréens exposeront une cinquantaine d'œuvres à travers lesquelles ils expriment leur vision des robots tels qu'ils les perçoivent. L'exposition sera présentée en trois volets : robots unidimensionnels, robots en trois dimension et robots activés.





Les visiteurs seront amenés à découvrir différentes formes de robots qui mettent en lumière l'imagination et la créativité des artistes et qui comportent également des réflexions philosophiques sur les relations entre les arts et les sciences et entre les robots et les hommes.





Date : du 24 avril au 10 mai 2020

Lieu : Musée d'art du Centre culturel Sejong, à Séoul