Un concert spécial sera donné à Séoul à l'occasion du 130e anniversaire de la disparition du peintre Vincent Van Gogh. Le Lotte Concert Hall présentera le 25 avril un spectacle mélangeant musique et peinture, intitulée « Pour Vincent - Le Léopard du Kilimandjaro ».





Au cours de ce concert-lecture, la vie du peintre néerlandais sera retracée par un commentateur artistique autour de quatre thèmes : Londres, les Pays-Bas, la France et le Léopard du Kilimandjaro. Gift, un groupe composé du chanteur Lee Ju-hyeok et du bassiste Kim Hyeong-woo, et First Ensemble, un ensemble de musique de chambre, seront sur scène. Ils interpréteront des morceaux de musique classique et populaire spécialement sélectionnés pour l’occasion.





Des extraits du film d'animation « La Passion Van Gogh » de Dorota Kobiela et Hugh Welchman seront également projetés pour illustrer le parcours de la vie de l'artiste.





Parmi les morceaux qui seront joués figurent les marches militaires « Pomp and Circumstance » d'Edward Elgar, « L'Ouverture de Tannhäuser » de Richard Wagner ou encore la chanson populaire coréenne « Le Léopard du Kilimandjaro » de Cho Yong-pil.





Date : le 25 avril 2020

Lieu : Lotte Concert Hall, à Séoul