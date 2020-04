« Je vous donne ma voix » de Chung Serang

ⓒ Getty Images Bank

Extrait de l’émission :





Un jour, notre protagoniste, Seung-gyun, est emmené dans un camp d’internement.

« Je ne comprends pas cette situation. »

« Essayez-vous de nier le fait que 16 de vos élèves sont devenus meurtriers ? »









Toutes les histoires de ses anciens élèves l’empêchaient de dormir. Seung-gyun essayait de franchir cet obstacle à l’aide de médicaments d’ordonnance, mais ses élèves actuels ont bientôt commencé à provoquer eux-aussi des problèmes. Un garçon a été tué dans une bagarre de groupe qui avait éclatée en plein cours. Avant même que le professeur ne fasse quoi que ce soit, les élèves se sont poignardés avec des fournitures scolaires pointues et des ustensiles de nettoyage qu’ils avaient fendus en deux en un clin d’œil.





« C’est à cause de votre voix. Ces élèves ont dû vous écouter pendant plus de six mois. »





졸업생들의 소식을 곱씹으면 잠이 오지 않았지만

약을 처방받아 어떻게든 버텨내려 했는데,

곧 재학생들이 일을 일으키기 시작했다.

패싸움 중에 사망자가 나왔다.

심지어 사건이 일어난 것은 수업 중이었고,

교사가 어쩌기도 전에 날카로운 학용품과 순식간에 쪼갠 청소도구로 서로를 찔렀다고 했다.





“선생님의 목소리 때문이었습니다.

그 학생들은 선생님의 목소리를 6개월 이상 들었지요”









Selon le chef du camp de concentration, ils ont testé la voix de notre protagoniste et découvert que celle-ci avait activé des facteurs de risque d’agressivité chez ces jeunes. Il lui propose de subir une opération chirurgicale pour enlever les cordes vocales en contrepartie d’une pleine retraite et d’un nouvel emploi qui ne l’obligera pas à parler. S’il refuse, il restera dans le camp pour toujours.









Le médecin n’était peut-être pas un médecin, mais un agent du gouvernement venu le tuer. Pourtant, Seung-gyun a esquissé un sourire.

Le médecin lui a dit de compter à rebours tout en lui injectant l’anesthésiant, mais il a dit quelque chose de vraiment étrange, comme s’il était devenu une sirène prête à se transformer en écume...

« Je vous donne ma voix. »





의사는 어쩌면 의사가 아니라 정부가 보낸 사람이라

수술을 하는 척 승균을 죽일 수도 있겠지만, 승균은 미소지었다.





마취약이 들어올 때

의사가 숫자를 거꾸로 세라고 했는데

승균은 전혀 엉뚱한 말을 남겼다.





물거품이 될 각오가 된 인어처럼...

“목소리를 드릴게요”









Auteur :

Chung Serang est née en 1984 à Séoul. Elle fait ses débuts en tant qu’écrivaine en publiant en 2010 sa nouvelle « Dream, Dream, Dream » dans la revue de science-fiction Fantastic.