L’apprentissage en ligne en Corée du Nord

ⓒ www.arirangmeari.com

La rentrée scolaire a finalement sonné en Corée du Sud, après plusieurs reports liés à l’épidémie de Covid-19. Les collégiens et lycéens de dernière année ont débuté les cours le 9 avril, sans toutefois quitter leur domicile. Quant aux élèves des autres classes, ils devront patienter jusqu’à lundi prochain.





Les circonstances sont similaires de l’autre côté du 38e parallèle, où le royaume ermite a maintenu ses écoles fermées et proposé des cours en ligne à la place, sur la base d'un programme éducatif intitulé « L’ami des meilleurs élèves 2.0 ».





« Ce programme informatique aide les élèves de collège, de lycée et d’école pour enfants surdoués à réviser leurs leçons et à évaluer leurs capacités par la résolution de problèmes. Les enseignants peuvent l’utiliser pour interagir avec eux. Des cours en ligne sont également proposés aux nombreux élèves qui désirent entrer à l'université. Ils couvrent divers sujets tels que la langue coréenne, l'histoire, la géographie, les mathématiques, l'anglais, la physique, la chimie et la biologie. Le programme est adapté au système éducatif national qui s’étale sur 12 ans. Un organe de propagande nord-coréen a mis en avant son efficacité en ce qu’il permet aux élèves de différentes classes de sélectionner les matières qui leur sont adaptées. Cependant, on peut douter de cette affirmation, la réalité étant souvent différente de ce que le pays prétend », nous explique Kang Mi-jin, une réfugiée nord-coréenne devenue professeure à l'Institut de recherche pour la réunification.