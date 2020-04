Si vous vous intéressez un minimum à la péninsule coréenne, vous ne devez pas être sans ignorer que plusieurs royaumes ont cohabité. Des palais ont vu le jour et font aujourd'hui partie de la fierté nationale. Malheureusement, certains ont été complètement détruits pendant les différentes invasions et guerres. Mais, grâce aux archives soigneusement gardées, ils ont pu être reconstruits à l’identique.

Cette semaine, nous allons vous parler de la relève de la garde royale qui a lieu devant deux des plus prestigieux palais de Séoul : les palais de Gyeongbokgung et de Deoksugung.





ⓒ Getty Images Bank

Commençons par le premier qui signifie littéralement « palais du bonheur resplendissant ». Situé dans l’arrondissement de Jongno, il a été construit en 1394 par le premier roi de la dynastie Joseon, le roi Taejo. Détruit par les flammes pendant l’invasion japonaise à la fin du 16e siècle, il a été reconstruit en 1868, avant d’être, en parti, à nouveau démoli durant l’occupation nippone. Aujourd’hui, il est considéré comme le plus grand et le plus prestigieux des palais, avec son entrée très connue, la porte de Gwanghwamun.





ⓒ YONHAP News

Vous pouvez profiter du grand spectacle qu’est la cérémonie de la relève de la garde, tous les jours, sauf le mardi, à 10h et à 14h. Pour vous y rendre, empruntez la sortie 5 de la station de métro Gyeongbokgung. L’entrée dans le palais est à 3 000 wons, soit un peu plus de 2 euros (mais gratuite si vous arrivez vêtu d’un hanbok). Avant et après la cérémonie, vous pouvez faire l’expérience de vous vêtir comme les gardes d’antan...





ⓒ Getty Images Bank

Intéressons-nous maintenant au second palais, où la relève de la garde est visible, de façon plus longue. Avant de porter le nom de Deoksugung, signifiant littéralement « palais de la longévité vertueuse », le palais portait le nom de Gyeongungung. Le nom actuel a été donné par le dernier roi de Corée, Sunjong, en 1907. Il a été construit au 15e siècle et occupé, d’abord, par le roi Wolsan, frère du très célèbre roi Sejong Le Grand. Tout comme le palais de Gyeongbokgung, il a été incendié lors de l’invasion japonaise. Il a été reconstruit et accueille aujourd’hui trois célébrations de relève de la garde quotidiennement, sauf le lundi. Ces relèves de 30 minutes pour les deux premières, et une heure pour la dernière, ont lieu à 11h, 14h et 15h30. C’est gratuit et pour vous y rendre, empruntez la sortie 2 de la station de métro City Hall. Vous arriverez devant la porte de Daehanmun.





ⓒ Getty Images Bank

La relève de la garde se fait dans les deux palais telle qu’elle était faite à l’époque. La présence des gardes a pour objectif de protéger l’entrée du palais de toute menace contre le roi, sa famille et le peuple. Vêtus des tenues traditionnelles fabriquées à l'identique de celles portées à l'époque, les gardes suivent une chorégraphie millimétrée, au son des différents instruments traditionnels, portant des armes, des boucliers, des drapeaux et des étendards. La Corée sait faire perdurer sa culture et prendre soin de son patrimoine. Elle nous le prouve une fois encore en faisant perpétuer la relève de la garde royale, bien qu’il n’existe plus de royaume…