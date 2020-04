L’enseignement en ligne au pays du Matin clair

ⓒ YONHAP News

Depuis le début du mois de mars, la rentrée scolaire a été repoussée à quatre reprises, dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, pour finalement débuter le 9 avril. Celle-ci ne concerne, dans un premier temps, que les classes de terminale et de troisième, dont l’examen final aura lieu, cette année en décembre au lieu de novembre. Fait inédit : la grande rentrée 2020 a été numérique, car tous les cours ont été dispensés en ligne, selon trois modalités : des visioconférences avec les enseignants, des capsules vidéo ou des émissions via la chaîne éducative EBS et des e-devoirs.





Les plus jeunes, dont l’attention est plus difficile à capter, suivront leurs programmes scolaires grâce aux émissions d’EBS. Les universités ont choisi l’option numérique immédiatement et ont commencé leur cursus, pour la plupart, deux semaines après la rentrée officielle. De nombreuses applications sont utilisées pour permettre au mieux le déroulement des cours, que cela soit synchrone ou asynchrone.





Les établissements étrangers en Corée du Sud n’ont pas attendu la décision du ministère de l’Education pour l’enseignement en ligne, puisque la totalité avait déjà entamé leur année scolaire depuis septembre 2019. Le Lycée Français de Séoul a mis en place un important dispositif pour assurer au mieux la continuité pédagogique et, tant que possible, la bonne santé de ses élèves et de son personnel.





Les instituts, les fameux hagwon, ne sont pas restés de mises, d’autant que certains offraient déjà, depuis plusieurs années, des cours en ligne. Les résultats des législatives du 15 avril illustrent la reconnaissance qu’a la population envers le président Moon Jae-in et sa bonne gestion de la pandémie.