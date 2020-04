La Corée du Sud lance le deuxième volet de la grande rentée scolaire en ligne

ⓒYONHAP News

La seconde vague a débuté jeudi 16 avril pour l’école en ligne . Alors que la grande rentrée devait se dérouler normalement le 2 mars, elle a été reportée quatre fois de suite face à la poussée fulgurante du nouveau coronavirus. Le gouvernement a finalement décidé de mettre en place une rentrée virtuelle en trois temps. Ainsi, la nouvelle année scolaire a débuté jeudi 9 avril pour les classes de terminale et de troisième, c’est-à-dire les dernières années respectivement de lycée et de collège. Elle concernait un total de 858 000 élèves. Une semaine après, c’était au tour des autres lycéens et collégiens ainsi qu’aux écoliers des trois classes supérieures de s’y mettre aussi virtuellement. Leur nombre est estimé à 3,12 millions. Ainsi, le nombre total des élèves en classe virtuelle a été multipliée d’emblée par 4,6. Pour le troisième volet, les écoliers des trois petites classes, à savoir le CP, le CE1 et le CE2, commenceront lundi 20 avril à suivre des cours à distance en ligne.





Ces leçons numériques sont proposées sous trois formes. Les enseignants ont la possibilité d’en choisir une ou d'en combiner deux ou trois en fonction de la matière à dispenser, de la situation de l’établissement et de la classe des élèves. D’abord, il s’agit de « cours interactifs en temps réel » durant lesquels l’enseignant et ses élèves communiquent en visioconférence. Ensuite, ce sont des « cours axés sur le contenu ». Les élèves sont conviés à les suivre en vidéos enregistrées à l’avance par leurs instituteurs ou par la chaîne publique de télévision éducative EBS, avant d’en discuter ou de présenter un travail réalisé. Enfin, il reste les « cours centrés sur le travail personnel ». Les élèves sont amenés à soumettre leurs devoirs selon la consigne de leur enseignant. Afin d’aider quelque 282 000 élèves en précarité numérique, les autorités ont mis à leur disposition autant d'ordinateurs ou tablettes.





Cette rentrée scolaire en ligne était un choix inéluctable. Néanmoins, elle suscite une vive attention dans le monde entier, parce que c’est aussi une belle occasion d’avancer vers une éducation d’avenir. Cependant, il reste plusieurs défis à relever. Avant tout, c’est le souci technique. Sur le terrain, on craint que les plateformes d’enseignement à distance ne supportent pas une ruée explosive de ceux qui veulent s’y connecter en même temps. D’ailleurs, on a déjà déploré de nombreux problèmes de connexion, de latence, entre autres. Ensuite, les cours virtuels sont loin d’être à la hauteur pour remplacer les cours sur les bancs des écoles, cela à cause d’une baisse de concentration et d’un manque de communication entre les enseignants et les élèves.