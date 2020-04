L’Asean+3 solidaire face au COVID-19

ⓒYONHAP News

Les leaders des dix États membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean) plus trois, c’est-à-dire, la Corée du Sud, la Chine et le Japon, ont tenu, mardi 14 avril, un sommet en visioconférence afin de lutter ensemble contre le COVID-19. Un communiqué conjoint a été adopté à l’issue de ce rendez-vous inédit.





Dans ce texte, les dirigeants des 13 pays ont affiché la volonté de créer un fonds de l’Asean destiné à faire face à cette crise sanitaire sans précédent, une manière de redéployer le fonds actuel de l’Asean+3. Ils ont convenu aussi de mobiliser d’autres ressources financières dans le but de juguler l’épidémie et de protéger les habitants intra-zones. Comme la poussée inexorable de la pandémie dans le monde fait redouter inévitablement un choc économique inédit, les chefs d'États et de gouvernement ont voulu y faire conjointement face et, dans la foulée, établir un cadre de coopération nécessaire au cas où une crise similaire surviendrait plus tard.





Pour amortir le choc économique, les 13 leaders comptent maintenir une inter-connectivité indispensable dans cette zone du globe. A ce propos, le président sud-coréen, Moon Jae-in, a suggéré de dynamiser la circulation des mains d’œuvres essentielles telles que les hommes d’affaires, et ce dans la mesure du possible. Une proposition qui a eu de bons retours. Les participants à ce sommet virtuel ont également consenti à renforcer leur coopération afin de se préparer à l’après-COVID-19. Il s’agit de déployer les efforts pour rétablir la situation après la pandémie, développer l’économie, stimuler la flexibilité financière, relancer l’industrie du tourisme, maintenir la stabilité du marché, prévenir un éventuel risque de récession économique, entre autres.





Dans le but de mettre un terme à la contamination, l’Asean+3 a décidé de renforcer le système d’alerte précoce, de mettre en commun les expériences et les cas exemplaires à suivre, ainsi que de partager le bilan de l’épidémie et les mesures sanitaires de chaque pays, cela en temps réel et de façon transparente. Le texte prévoit aussi de créer une réserve stratégique de matériel médical essentiel au niveau des pays membres, de sorte à garantir une grande réactivité en cas d’urgence. Cette idée a été incluse à l’initiative du locataire de la Maison bleue. Par ailleurs, les 13 nations devraient élargir leur coopération scientifique visant à accélérer la recherche, le développement et la fabrication de médicaments antiviraux et de vaccins.





La Corée du Sud a pu faire entendre sa voix pour coordonner la coopération internationale dans la lutte contre le COVID-19, parce qu’elle s’est imposée comme un bel exemple à suivre en matière de prévention sanitaire. En effet, le pays du Matin clair a su rendre rapidement contrôlable la situation, alors qu’il était la deuxième plus grande victime après la Chine lors de la phase initiale de la pandémie mondiale.