Le parti au pouvoir remporte une victoire écrasante aux législatives 2020

Le résultat est sans appel . Le Minjoo a triomphé aux élections législatives du 15 avril, imposant une défaite cuisante à son principal rival conservateur.





Au scrutin majoritaire où 253 des 300 sièges étaient en jeu, le parti au pouvoir, en a remporté 163, tandis que le Parti du Futur Unifié (PFU), la première force d’opposition, n’en a récolté que 84. Ils ont laissé un seul siège au Parti de la Justice, une formation minoritaire progressiste, et cinq à des candidats indépendants. A la proportionnelle, où 47 sièges étaient à pourvoir, le Parti des citoyens et le Parti Futur Corée (PFC), les formations satellitaires respectivement du Minjoo et du PFU, créée uniquement dans le but de miser sur ce scrutin, ont gagné, chacun, 17 et 19 sièges. De son côté, le Parti de la Justice en a récolté cinq, et le Parti du Peuple, une formation centriste, et le Minjoo ouvert, une formation créée par des déserteurs du camp présidentiel, en ont gagné chacun trois. Par conséquent, le Minjoo et son parti frère totalisent 180 sièges, soit 60 % sous leurs étiquettes dans l’Hémicycle, alors que le PFU et sa formation sœur, se contentent de 103 sièges.





A Jongno, en plein cœur de Séoul, c’était un combat entre deux présidentiables. Et c’est Lee Nak-yon, l’ancien Premier ministre du gouvernement actuel, qui a battu haut la main Hwang Kyo-ahn, le patron du PFU, et ancien Premier ministre sous le gouvernement de la précédente présidente Park Geun-hye. L'échec a aussi été douloureux pour plusieurs poids lourds conservateurs qui briguaient un nouveau mandat pour cette 21e législature.





Aux législatives 2020, c’est le COVID-19 qui a balayé tous les défauts du gouvernement. Celui-ci avait pourtant été vivement critiqué au début de l’épidémie. Mais l’exécutif a su reconquérir le cœur de la population. En effet, la Corée du Sud a fini par s’imposer comme un bel exemple à suivre grâce à sa bonne gestion de la crise sanitaire, au fur et à mesure que la pandémie du nouveau coronavirus faisait rage en Europe et aux Etats-Unis. Le gouvernement sud-coréen a fait preuve d'une grande réactivité pour proposer également diverses politiques adaptées, telles que deux additifs au budget et des plans d’urgence financiers destinée à la majorité des habitants ainsi qu’aux petits commerçant et industriels. Dans le camp d’en face, les conservateurs ont dénoncé des décisions populistes. Mais ils se sont ravisés pour suggérer à leur tour un revenu de base similaire. Ils n’ont finalement pas su proposer d'alternatives. Par ailleurs, leur campagne a été entaché par différents scandales, y compris lors de l’investiture des candidats. Finalement, les sud-Coréens ont préféré « la stabilité » pour surmonter la crise actuelle.





Suite à son triomphe électoral, le parti présidentiel possède désormais un pouvoir quasi-absolu au Parlement. Autrement dit, il peut tout simplement tout faire à sa guise, excepté revoir la Constitution. Cela donnera des ailes à Moon Jae-in dans la seconde moitié de son mandat. La Cheongwadae devrait maintenir son cap : sortir du nucléaire, développer une croissance tirée par les revenus, augmenter le salaire minimum, avoir des politiques intransigeantes à l’égard du Japon, entre autres.