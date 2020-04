Les reprises prennent diverses formes dans le monde de k-pop

Même si nous traversons une période sans précédent à cause du COVID-19, les artistes de k-pop continuent de sortir des nouveautés. Certains optent pour une nouvelle création et d’autres pour des reprises de chansons déjà publiées.





Tout d’abord, la superstar de trot Song Ga-in a publié le 5 mars « An Empty Dream », initialement interprété en 1940 par Lee Hwa-ja. L’ensemble des recettes générées par la vente de ce single sera utilisée pour la lutte contre le nouveau coronavirus.





Shin Seun-hun a réinterprété « Walking in the rain » de Won-woo et « Love, The Grown Up » de The Film, publiés respectivement en 2007 et en 2014. Vous pouvez découvrir ces nouvelles versions dans « My Personas », l’album qui marque les 30 ans de carrière du vocaliste.





Lim Hyung-joo a pour sa part repris son propre morceau dévoilé pour la première fois dans son 1er album publié en 1998. Intitulé « A Song For You », à savoir « une chanson pour toi », ce titre a été choisi par l’artiste de pop-opéra dans le but de redonner de l’espoir à ses compatriotes frappés par l’épidémie.