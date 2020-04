Big Hit Entertainment et CJ ENM se réunissent pour lancer un nouveau boys band

Big Hit Entertainment, auquel appartient les Bangtan Boys, et CJ ENM ont lancé ensemble un nouveau label baptisé BELIF. Cette collaboration vise à donner naissance à un nouveau boys band multinational d’ici la fin de l’année.





Dans ce cadre, BELIF est en pleine recherche de nouveaux producteurs et compositeurs capables de diriger la tendance de la musique populaire. Dénommée « Next New Creator With BELIF », l’audition lancée le 7 avril se poursuivra jusqu’au 1er mai. Elle est ouverte à tous les musiciens âgés de plus de 14 ans.





Le futur gagnant se verra attribuer une prime de 5 millions de wons, à savoir environ 3 800 euros. Quant à l’audition pour le nouveau boys band, elle a été lancée le mois dernier. Elle va se dérouler jusqu’au mois de juillet dans 17 villes sud-coréennes et étrangères.