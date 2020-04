Kim Yeon-ji de See Ya sera à l’affiche de la comédie musicale « Mozart ! »

ⓒ KBS

Kim Yeon-ji vient de rejoindre le gros casting de la comédie musicale « Mozart ! » qui se jouera du 11 juin au 9 août au Centre culturel Sejong à Séoul.





La vocaliste, qui a lancé sa carrière musicale au sein du trio féminin See Ya en 2006, va interpréter Constance Werber, l’épouse de Wolfgang Amadeus Mozart. Ainsi elle donnera la réplique, entre autres, à Kim Jun-su, qui endossera une fois de plus le rôle du génie et du compositeur surdoué.





Rappelons que la version coréenne de cette comédie musicale a été dévoilée pour la première fois en 2010. Célébrant cette année ses 10 ans, « Mozart ! » réunit plusieurs vedettes de la comédie musicale à commencer par Xia Junsu et Park Eun-tae.





A leurs côtés, le public pourra savourer la performance de Kim Yeon-ji qui a remporté l’an dernier le prix du meilleur espoir féminin de comédie musicale.