Les pompes funèbres japonaises évoluent face au nouveau coronavirus

L’épidémie du coronavirus a fait évoluer le paysage du rite funéraire au Japon. D’après le quotidien Asahi Shimbun, le corps d’une Japonaise d’une soixantaine d’années, récemment décédée d'une infection au COVID-19, a été tout de suite emballé dans un sac mortuaire pour prévenir une éventuelle contamination. Le siège du conducteur du corbillard a été totalement séparé du coffre où se trouvait le cercueil. Seuls son fils et un employé de l’entreprise des pompes funèbres, vêtus de blouse de protection, ont assisté à sa crémation.





Les obsèques des personnes mortes pour une autre raison que le COVID-19 ne sont non plus les mêmes qu’avant. Elles sont souvent organisées entre membres de la famille, sans invités, et parfois diffusées en direct sur Internet pour les proches des défunts. Il existe aussi un service qui propose une prière bouddhique d’un moine via smartphone.