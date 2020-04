Singapour : les sites de jeux parient sur le nombre de nouvelles infections au COVID-19

ⓒ Getty Images Bank

A Singapour, des sites de jeux d’argent proposent de parier sur le nombre de nouvelles infections au nouveau coronavirus dans les pays d’Asie du Sud-est comme la cité-Etat, l’Indonésie, la Thaïlande et la Malaisie.





Selon le Journal singapourien The New Paper, ces plateformes qui sont au moins au nombre de cinq, cherchent à faire deviner le dernier chiffre du nombre de nouveaux cas confirmés ou si ce nombre sera pair ou impair. Ce nouveau type de paris est désormais plus populaire que celui sur les matchs de foot.





Ces jeux de hasards en ligne ont le vent en poupe probablement en raison de la fermeture temporaire des deux casinos légaux de Singapour depuis le 7 avril. La police a annoncé qu'elle punirait rigoureusement les personnes qui gèrent ces paris, d’autant que les jeux d’argent en ligne sont interdits par la loi.