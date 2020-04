ⓒ THE.WAVE.TALK

Cofondé par le professeur Park Yong-keun du KAIST, l’institut national des sciences et de la technologie avancée, THE.WAVE.TALK est un fabricant de capteurs laser d’un nouveau genre. Car ses capteurs sont conçus pour mesurer la contamination ou la qualité d’eau dans n’importe quel lieu et à n’importe quel moment.





ⓒ THE.WAVE.TALK

En fait le produit développé par THE.WAVE.TALK utilise la technologie dite du « miroir à inversion temporelle ». Ce principe est conçu pour faire revenir une lumière émise sur un certain chemin par le même chemin en retour. Le capteur laser de la jeune startup sud-coréenne fait passer un faisceau laser à travers un liquide. Quand la lumière entre en contact avec l'eau, elle prend une certaine direction. Si sa réflexion parcourt le même chemin, cela signifie que le liquide est pur. Mais si la lumière frappe des impuretés, comme des bactéries, dans le liquide, les impuretés interfèrent et modifient son chemin. C’est cette modification qui est détectée par le capteur et qui permet d’analyser les impuretés et classées par une intelligence artificielle.