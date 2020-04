Dernières prévisions du Fonds monétaire international

ⓒ YONHAP News

Dans ses perspectives de l’économie mondiale présentées le 14 avril dernier, le Fonds monétaire international (FMI) prévoit que l’économie mondiale va afficher une croissance négative en 2020, ce qui sera sa pire récession depuis la grande dépression.





En effet, la semaine dernière, le FMI a réduit ses perspectives de croissance de 6,3 points par rapport à ses prévisions de janvier pour atteindre un niveau sans précédent de moins 3 %. Et les chiffres pour les économies développées sont encore bien pires, avec des pronostics moyens à moins 6,1 %. Les États-Unis, par exemple, devraient voir leur économie se contracter de 5,9%, tandis que la zone euro qui va connaitre la chute la plus élevée de 7,5 %. L’économie japonaise devrait également reculer de 5,2 %. L’institution financière mondiale a calculé que la perte cumulée du PIB mondial en 2020 et 2021 due à la pandémie de COVID-19 pourrait atteindre 9 mille milliards de dollars. Un chiffre supérieur au PIB du Japon et à celui de l’Allemagne réunis.





Mais alors que le monde entier a été durement touché par le COVID-19, il semblerait que la Corée du Sud soit moins frappée que les autres pays développés.