Le Théâtre national de Corée va bientôt présenter la pièce « Manseon », « Le bateau rempli de poissons », dans le cadre des célébrations du 70e anniversaire du théâtre. Initialement, la représentation devait débuter le 16 avril pour se dérouler jusqu'au 2 mai, mais a été repoussée en raison du COVID-19. Les nouvelles dates seront annoncées ultérieurement.





L'histoire se passe dans un petit village sur la côte sud de la Corée. Gomchi est un pêcheur pauvre et endetté. Il rêve de s’en sortir et de donner une meilleure vie à sa famille. Un jour, il rentre de la pêche avec son bateau plein de maigres argentés. Il est tout content à l’idée de pouvoir gagner de l’argent. Cependant, il ne lui reste pas grand-chose lorsque le propriétaire du bateau lui fait payer des loyers exorbitants. La femme de Gomchi essaie de convaincre son mari d'abandonner la pêche et de commencer une autre vie. Cependant, Gomchi part de nouveau en mer en emmenant cette fois-ci son fils.





Écrite par Chon Seung-sei, « Manseon » est une des plus célèbres pièces de théâtre sud-coréennes. Elle a été donnée pour la première fois en 1964, et a été adaptée au cinéma.





Date : initialement prévu du 16 avril au 2 mai 2020, reporté à cause du Covid-19

Lieu : Théâtre national de Corée, à Séoul