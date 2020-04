La joueuse de gayageum Lee Seul-gi donnera un concert le 7 mai au théâtre Woomyeondang du Centre national Gugak à Séoul.





Au cours de ce concert intitulé « Nagibulryu III », qui signifie « le plaisir dans la modération », Lee Seul-gi présentera cinq œuvres contemporaines, composées par des auteurs qui cherchent à allier la musique orientale à celle occidentale. Elle jouera en solo « Spring snow » et « Sorrow like rain », composées respectivement par le maître de gayageum, Hwang Byung-ki, et par Na hyo-shin. Elle interprétera également trois autres œuvres avec des joueurs d'instruments à cordes occidentaux.





Née en 1981 à Séoul, Lee Seul-gi s’est formée à l'Université nationale de Séoul. Elle est connue pour ses efforts en faveur de la vulgarisation de la musique traditionnelle coréenne auprès du public.





Date : le 7 mai 2020

Lieu : Woomyeondang du Centre national Gugak, à Séoul