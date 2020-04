Concert de pansori : « Chunhyang-ga »

La grande chanteuse de musique traditionnelle coréenne Shin Yeong-hui donnera un concert le 9 mai au Théâtre Saerasae du Centre d'arts Aramnuri à Goyang, dans la province de Gyeonggi. Elle interprétera « Chunhyang-ga » qui est l'une de cinq œuvres majeures de pansori, le chant narratif traditionnel coréen.





« Chunhyang-ga » raconte l'histoire d'amour entre Chun-hyang, la fille d'une ancienne courtisane, et Yi Mong-ryong, le fils du gouverneur de Namwon. En dépit de leur différence de statut social, les deux jeunes se marient en secret. Mais Mong-ryong part pour suivre son père affecté à Séoul. Restée seule à Namwon, Chun-hyang refuse de devenir la maîtresse du nouveau gouverneur Byeon, malgré les menaces de mort de ce dernier, et respecte son devoir de fidélité envers Mong-ryong.





Shin est l'une des chanteuses de pansori les plus appréciées et les plus célèbres d'aujourd'hui. Elle a grandement contribué à la vulgarisation de ce genre musical à travers ses apparitions médiatiques.





Lors du spectacle du 9 mai, Shin interprétera les extraits de « Chunhyang-ga » dite de style Manjeong, le surnom de la chanteuse traditionnelle Kim So-hee.





Date : le 9 mai 2020

Lieu : Théâtre Saerasae du Centre d'arts Aramnuri, à Goyang