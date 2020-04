Ballet national de Corée : « Best Collection »

Le Ballet national de Corée (KNB) proposera un spectacle spécial intitulé « Best Collection », les 8 et 9 mai, au Théâtre d'arts de Myeongdong, à Séoul. Cet événement est organisé dans le cadre des célébrations du 70e anniversaire du Théâtre national de Corée.





Les danseuses et danseurs dirigés par la directrice artistique Kang Sue-jin interpréteront non seulement les meilleurs moments des grands ballets classiques, néo-classiques et contemporains, mais présenteront également leurs propres créations chorégraphiques, qui ont déjà été montrées dans le cadre des « KNB Mouvements Series ».





Ce spectacle sera un régal pour les amateurs de ballet, mais aussi permettra à un public non initié de se familiariser avec ce genre.





Date : les 8 et 9 mai 2020

Lieu : Théâtre d'arts de Myeongdong, à Séoul