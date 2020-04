Le printemps, c’est maintenant ! (I)

ⓒ KBS

Nous vivons de plus en plus longtemps. Dans ce monde de centenaires, la retraite est une seconde vie. Grâce au développement notamment social, médical et technique, nous observons de plus en plus de « jeunes vieux » en bonne santé, qui profitent pleinement de plusieurs années de vie devant eux.

Cette semaine et la semaine prochaine, « Saveur du terroir » rencontre des gens qui vivent le nouveau printemps chacun à leur manière, entourés de leur famille, de leurs amis et de leurs voisins.





Notre première destination est une ferme agricole située à Hongseong-gun, dans la province de Chungcheong du Sud. Les personnes qui viennent de traverser une des plus grandes tempêtes de leur vie, c’est à dire la retraite, se rendent dans cette « ferme de retraités » en tant que pensionnaires. L’avantage, c’est qu’ils peuvent à tout moment retourner dans les zones urbaines, et n’ont pas à investir beaucoup et prendre de risques de se lancer complètement dans l’agriculture. Ensemble, ils forment une nouvelle communauté et deviennent amis et voisins. Pour beaucoup, le travail dans les champs est une aventure, mais ils apprennent. En fonction de leur contribution basée sur le volontariat, ils peuvent également gagner de l’argent de poche.

Kim Young-cheol, qui est le gestionnaire de cette ferme, est aussi le chef qui prépare à manger pour les pensionnaires. En utilisant des produits saisonniers récoltés dans ses fermes et champs, ils diversifient les menus. Selon ce sexagénaire, le fait de se régaler de délicieux plats serait un des moyens pour les personnes âgées de se sentir heureuses.





En cette période de récolte de la ciboulette, le « pakimchi » est toujours présent sur la table. On commence par tremper le navet coupé en gros morceaux dans le sirop de maïs, et on prépare le condiment à base d’ail écrasé, de poudre de piment rouge et de sauce de poisson « aekjeot ». On enduit les pousses de ciboulettes avec cet assaisonnement pas trop salé et pas trop pimenté, et on mélange le tout avec le navet. Adouci à la saveur douce de ce dernier, le pakimchi devient encore plus succulent. Le « jukkumibokkeum », des petits poulpes assaisonnés de manière pimentée sont sautés dans de l’huile à base de ciboule. On l’accompagne de pousses de soja légèrement cuites et lavées à l’eau froide.

Dans l’après-midi, on se retouve dans la cour pour partager un « pajeon ». Sur une poêle huilée, on étale les pousses de ciboulettes, puis on y verse de la pâte avant de déposer de la chair de coquillage et de calamar. En l’accompagnant de « makgeolli », l’alcool traditionnel à base de riz, les pensionnaires deviennent amis quelque soit l’âge, quelque soit la vie qu’ils ont vécue.





Déplaçons-nous sur l’île Ganghwa, à l’ouest de la péninsule coréenne. Ici, nous sommes accueillis par un vieux couple très diligent malgré l’âge. Ces époux qui ont passé plus de 70 ans ensemble en élevant six enfants nous dévoilent le secret de la santé : travailler continuellement et manger bien. M. Song précise que l’amour et le soin mis par sa femme pour préparer les plats est le plus important secret pour garder la santé.

Quels sont donc ses plats préférés ? Tout d’abord le « doejijokbalsuyuk ». La chair gélatineuse du pied de porc cuit profondément dans un bain infusé simplement avec de l’ail, de l’oignon et de la ciboule, puis trempée dans la sauce soja légèrement pimentée, fond doucement dans la bouche. Le « gochujangjjigae » est aussi un des plats que M. Song aime particulièrement. Le ragoût de pâte de piment rouge dans lequel sont trempés des morceaux de viande de porc accompagné au « ssukbap », le riz cuit à la vapeur garni de l’armoise commune, est un menu riche en nutriments permettant de retrouver de l’énergie.





Notre voyage à la rencontre des personnes qui profitent pleinement du troisième âge se poursuit la semaine prochaine.