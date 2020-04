House of the Humming Bird: clichés du film indépendant

Le cinéma dit « indépendant » a aussi ses clichés. Le film « House of the Humming Bird » de Kim Bora le démontre sans erreur comme une sorte de catalogue du genre et de ses poncifs. Il permet aussi de se poser la question de la définition de l'indépendance au pays du Matin clair. Indépendant dit l'étiquette sur le produit, oui, mais de quoi et de qui ? C’est ce que nous allons voir à l’occasion de la ressortie de ce film en salle.





* Une jeune fille qui pleurniche

Dans la panoplie du film indépendant sud-coréen, il y a d'abord une jeune fille qui pleurniche et, de temps en temps, se met en colère. Cela sent le vécu et ça sent le déjà vu et la facilité. Dans « House of the Humming Bird », c'est l'adolescente de quatorze ans Eun-hee (jouée par Park Ji-hu) qui découvre la vie : le pont de Seongsu s'effondre, nous sommes en 1994, elle se fait ignorer par sa copine, sa famille part en morceaux, son père, petit commerçant, rêve de voir ses enfants à l'Université nationale de Séoul et se prend la tête avec sa femme, etc, etc. Mais voilà qu'une nouvelle prof s’intéresse à elle et que l'ado découvre l'amour et les premiers baisers. Bref, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes et on est sûrement très loin des « Quatre Cents Coups » de Truffaut. Là où les uns ouvrent des portes, d'autres creusent des tunnels.





* Le style « m'as-tu vu »

Le film que les médias cataloguent comme indépendants, en Corée du Sud, ont aussi un style d'image et de montage très reconnaissable : de longs plans qui font plan-séquences mais qui n'en sont pas (en donner l'impression suffit). Juste d'interminables plans sur des visages censés en dire long, mais on cherche encore quoi ; des vues en plan d'ensemble censées mettre de la distance, de la contemplation, du recul après une tension qui n'existe, en fait, pas. Une musique cafardeuse censée approfondir la quête du sublime mais qui ne fait qu'ajouter à l'ambiance cafardeuse d'un film qui aligne tous les clichés du genre « indépendant ». La presse assermentée du Festival de Busan où le film a été projeté en 2019 ne s'y est pas trompée : tous y on vu « LE » film indépendant à encenser. C'est dire si on peut pas faire plus inoffensif.





* Indépendant de quoi et de qui ?

Ceux qui connaissent la Corée du Sud, savent que la liberté est une notion souvent accueilli, ici, avec un petit sourire ironique. En effet, quand toute la société autant physique que métaphysique est établie sur des liens visibles et invisibles, comment voulez-vous être indépendant ? L’affaire est donc vite classée, et la catégorie des « indépendants » se réfère, en fait, à la catégorie américaine, celle d'Hollywood. C'est-à-dire à la division entre les films produits intégralement dans le cadre des majors, les studios d'Hollywood et ceux seulement distribués par ces derniers. Au niveau des réalisateurs et des techniciens, il s'agit d'une catégorie anti-chambre, salle d'attente avant de rejoindre le bataillon des employés des studios. La Corée du Sud n'a pas de studios de type hollywoodien, mais possède de puissante sociétés de distribution qui font la pluie et le beau temps sur le marché du film. Etre indépendant reviendrait donc à produire un film en dehors du bon vouloir des distributeurs.





Plusieurs dizaines de long-métrages sont tournés comme cela, il suffit de penser aux films de fin de cursus des étudiants de master de cinéma. Il s'agit donc de considérations économiques, histoire de mettre le pied dans la porte des distributeurs. Ces derniers, pour se trouver une excuse au système draconien de production qu'ils ont mis en place, piochent, de temps à autre, dans ces films « indépendants » pour les distribuer. Mais ces cartes postales cachent mal le véritable cinéma non distribué sud-coréen, dont les contenus mêmes diffèrent du tout venant et dont le but est justement de chambouler le cinéma des monopoles de distribution. Ce sera pour la prochaine fois.