Les automobiles en Corée du Nord

ⓒ KBS

En Corée du Sud, le nombre de véhicules immatriculés s'élève à quelque 23,4 millions, soit un pour 2,2 individus. A peine un demi-siècle auparavant, le fait de posséder sa propre voiture était encore de l’ordre du rêve. C’est en 2012 que le nombre de voitures par foyer a dépassé pour la première fois l’unité, ce qui témoigne de l’incroyable bond en avant de l'industrie automobile sud-coréenne.





La situation est, on l’imagine, bien différente de l’autre côté du 38e parallèle. La Corée du Nord produit-elle ses propres véhicules ? Quels sont les modèles les plus populaires auprès de ses citoyens ? Voici quelques-unes des questions auxquelles nous répondons dans ce numéro de Trait d’union.





« Le pays communiste s’est lancé dans la production automobile dès 1958, avant même la fondation de Hyundai Motor au Sud dans les années 1960. Pendant les dix ans qui ont suivi la guerre de Corée, Pyongyang a devancé Séoul en termes de volume de production. Selon les données du ministère de la Réunification, le Nord a produit en 1965 quelque 4 000 unités. Deux usines, Sungri Motor Plant et 316 Automobile Factory, fabriquaient des véhicules sous les marques Sungri 58, Mont Taebaek et Mont Baekdu. A l’époque, la capacité de production sud-coréenne se limitait à une centaine d’unités par an. En 2016, celle-ci avait bondi à 4,23 millions, ce qui fait de la Corée du Sud l'un des plus grands fabricants automobiles au monde. Le Nord est, quant à lui, resté à 4 000 véhicules, soit au même niveau qu'il y a 50 ans », nous explique Chung Eun-chan, réfugiée nord-coréenne devenue professeure à l'Institut de recherche pour la réunification.