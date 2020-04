Politique et élections en Corée du Sud

ⓒ YONHAP News

Un regard sur la vie politique sud-coréenne cette semaine. Une vie ponctuée par de nombreux rebondissements pour cette jeune démocratie où les scandales sont malheureusement fréquents. En effet, les ex-présidents se retrouvent souvent derrière les barreaux pendant ou après leur mandat. Au total, cinq anciens chefs d’Etat ont été accusés ou même condamnés pour corruption : Chun Doo-hwan, Roh Tae-woo, Roh Moo-hyun, Lee Myung-bak et plus récemment Park Geun-hye. A propos de cette dernière, l’affaire autour de sa conseillère occulte Choi Soon-sil, qui a conduit à sa destitution, en 2017, après un vaste mouvement civique connu sous le nom de la « veillée aux chandelles », a démontré la vigilance des citoyens sud-coréens.





ⓒ YONHAP News

Lorsqu’ils ne sont pas destitués, les présidents sont élus pour un mandat unique donc non renouvelable de cinq ans au suffrage universel direct. Impossible donc pour eux de s’accrocher trop longtemps au pouvoir. Il y a également une division entre les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire afin d’éviter toute dérive totalitaire. Tout récemment, le pays a impressionné le monde entier en tenant ses élections législatives, comme prévu mercredi dernier, sur fond de lutte contre l’épidémie du nouveau coronavirus. Alors que la Corée du Sud était encore, fin février, le deuxième pays au monde le plus touché par le COVID-19 derrière la Chine, la politique de tests massifs de dépistage, de traçage et de quarantaine du président démocrate Moon Jae-in a permis d’inverser la courbe et donc de maintenir le scrutin, qui a évidemment nécessité de nombreuses précautions pour assurer la sécurité des 44 millions d’électeurs.





ⓒ YONHAP News