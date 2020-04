La lutte pour mon chemin (8) 사귀자

Dialogue de la onzième semaine

고동만:다시는 안 놓쳐. 우리 이제 그만 돌아서 가자.

다리에 힘 딱 줘. 어차피 키스했고.

나는 썸이니 나발이니 그런 거 몰라.

키스 했으면 1일. 우리 사귀자.

우리 사귀어. 사귀자고!

Je ne te perdrai plus jamais. Arrêtons de faire des détours.

Tiens-toi bien sur tes jambes. De toute façon,

nous nous sommes déjà embrassés. C'est du flirt ou autre chose,

je n’en sais rien.

Une fois que nous nous sommes embrassés,

c'est le premier jour de notre couple. Sors avec moi.

Sors avec moi. Je te dis, sors avec moi !





L’expression de la semaine

사귀자: Sors avec moi.





사귀다: sortir avec quelqu’un (dans le sens « avoir une relation amoureuse »)

※ 사귀자 est une forme conjuguée de 사귀다. -자 est une terminaison qui indique une proposition. Donc, littéralement, 사귀자 signifie « Sortons ensembles ».









Mots et expressions à retenir

다시는: plus jamais

안: adverbe négatif comme « ne pas »

놓치다: perdre, manquer, laisser s’échapper

우리: nous

이제 그만: ne plus

돌아서 가다: faire des détours

다리: jambe

힘을 주다: faire converger la force vers un point

▶ 다리에 힘을 주다: se tenir sur ses jambes

딱: bien

어차피: de toute façon

키스하다: embrasser

※ C’est un terme composé du mot anglais « kiss », « un baiser » et du verbe coréen 하다, « faire ».

썸: flirt

※ C’est un néologisme beaucoup utilisé par les jeunes. Il vient du mot anglais « something » ou « quelque chose ». Ce terme est employé pour décrire la relation entre un homme et une femme qui ont des sentiments l’un pour l’autre et se rapprochent avant de sortir ensemble officiellement.

썸이니 나발이니: le flirt ou autre chose

그런 거: une telle chose

모르다: ne pas savoir, ignorer

했으면: combinaison du verbe 하다, « faire », à la forme passé, avec -으면 qui est une terminaison indiquant une supposition

1일: un jour ou premier jour





Petite conversation avec l’expression de la semaine 사귀자

(Dialogue entre deux amis 준호 et 민주)

준호: « J’ai quelque chose à te dire. » 나 너한테 할 말 있어.

민주: « Quoi » 뭔데 ?

준호: « Je t’aime beaucoup. » 나 너 좋아해.

민주: « Oui, je t’aime beaucoup, moi aussi » 응, 나도 너 좋아해.

준호: « Non, pas en tant qu’amie. Je voudrais sortir avec toi. Sors avec moi. » 아니, 친구로 말고. 나는 너하고 사귀고 싶어. 사귀자.

민주: « Hmm, c’est très inattendu. Je ne sais pas quoi dire. Laisse-moi du temps pour réfléchir. » 어…… 너무 갑작스러워서 뭐라고 해야 할 지 모르겠다. 생각할 시간을 좀 줘.





A retenir

너: tu, toi

한테: à

할 말: chose à dire

있다: il y a

뭐: quoi

좋아하다: aimer bien, aimer beaucoup

※ Le verbe « aimer » peut se traduire par deux mots en coréen: 좋아하다 et 사랑하다. Ce sont comme « like » et « love » en anglais. 좋아하다 peut signifier « aimer bien, aimer beaucoup », mais le sens de 사랑하다 est plus fort et plus sérieux. Alors, pour déclarer son amour comme « Je t’aime », on utilise le verbe 사랑하다.

친구: ami

로: en tant que

말고: suffixe négatif

-고 싶다: expression qui veut dire « vouloir, avoir envie de »

너무: trop, très

갑작스럽다: adjectif verbal qui a le sens de « être brusque, être inattendu »

뭐라고 해야 할 지: quoi dire

생각하다: penser, réfléchir

시간: temps

주다: donner