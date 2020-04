Négociations sur le financement des GI’s : retour à la case départ

ⓒYONHAP News

On sait désormais très exactement ce qu'il s’est passé dans les coulisses des négociations Séoul-Washington sur le financement respectif de la présence des GI’s en Corée du Sud. Lors d’un point de presse organisé lundi dernier à la Maison blanche, Donald Trump a déclaré qu’il avait refusé, en personne, « un certain montant » proposé par le gouvernement sud-coréen. Il a fait savoir que son administration demandait à Séoul de financer davantage le maintien des soldats américains dans le sud de la péninsule.

Ses propos confirment ce qu’avait rapporté l’agence de presse Reuters, dix jours plus tôt. Selon celle-ci, c'est le locataire de la Maison blanche qui a mis son veto à la proposition du gouvernement sud-coréen, qui avait avancé une augmentation de 13 % des coûts qu’il doit assumer cette année. Lundi dernier, le président américain a haussé de nouveau le ton. Selon lui, alors que son pays rend un service énorme à son allié « très riche », il « n’est pas traité de façon équitable ni juste », même si leur relation est formidable. Trump a souligné que la Corée du Sud n’est d’ailleurs pas le seul pays avec qui Washington discute d’une hausse des frais sur la défense conjointe, en faisant allusion aux négociations avec l’Europe et le Japon.

En 2019, la Corée du Sud a apporté une contribution de l’ordre de 1 milliard de dollars aux financements du maintien des GI’s sur son sol. En fait, les Etats-Unis lui avaient réclamé le double du montant de 2018, à savoir 1,6 milliard de dollar. Finalement, Washington avait concédé sur le montant, tandis que Séoul avait accepté de renouveler chaque année leur accord, qui était autrefois quinquennal. Autrement dit, c'était une pomme empoisonnée. En septembre dernier, les négociations ont démarré pour conclure un nouvel accord. Au début, Washington a demandé à Séoul de multiplier par cinq sa contribution financière pour payer 5 milliards de dollars, alors que le montant était en principe à déterminer en fonction de la hausse de l’indice des prix à la consommation. Le pays de l’Oncle Sam a fait pression sur Séoul, en annonçant que son armée allait placer temporairement ses employés sud-coréens en congé non rémunéré à partir du 1er avril. Ce qui a poussé les deux parties à trouver « un accord provisoire » fin mars, sous la houlette de leurs ministres des Affaires étrangères et de la Défense. Mais au final, c’est le numéro un américain qui a refusé in extremis de l’entériner, et il a fini par officialiser son refus.

Les négociateurs risquent de rejouer encore les prolongations. En effet, la Corée du Sud n’est pas en mesure de payer davantage, et Donald Trump n’est pas prêt à céder parce qu’il doit faire les yeux doux à ses sympathisants dans l’optique de l’élection présidentielle en novembre prochain.