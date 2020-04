S&P confirme la note « AA » de la Corée du Sud avec une perspective stable

ⓒYONHAP News

Standard & Poor’s (S&P) a annoncé, mardi dernier, un statut quo pour la note de la dette souveraine de la Corée du Sud, à savoir « AA » à long terme et « A-1+ » à court terme.

L’agence de notation internationale a expliqué ce maintien par l'excellente solidité financière du pays. Selon elle, le gouvernement sud-coréen verra son budget retrouver l’équilibre au fur et à mesure, une fois que la crise du COVID-19 entrera dans une phase d’accalmie et si la conjoncture économique s’améliorera durant le reste du mandat du président Moon Jae-in. S&P s’attend également à ce que le solde budgétaire creuse davantage le déficit cette année, en raison des politiques de relance économique, et prévoit que le déficit public montera jusqu’à 2,5 % du PIB et la dette nette à 7,8 % du PIB en 2020. Cependant, l'excédent devrait rester modeste à moyen et long termes. Et si l’économie sud-coréenne risque de connaître une croissance négative de 1,5 % cette année, alors qu’elle n’est jamais passée en-dessous de zéro depuis 1998, l’agence précise que la croissance pourrait rebondir à 5 % en 2021, grâce à la reprise de la consommation et aux mesures de redressement économique du gouvernement. Elle estime que le PIB par habitant devrait passer de 30 000 dollars en 2020 à 38 000 dollars en 2023.





Selon Standard & Poor’s, si le pays du Matin clair était l’une des nations les plus durement touchées au début de la pandémie, cet épisode a eu un impact limité sur ses bases économiques. L’agence a laissé entendre que la Corée du Sud a su amortir le choc économique grâce à sa gestion exemplaire de la crise sanitaire, avec un dépistage rapide à grande échelle, le traçage des personnes infectées, entre autres. Bref, la crise sanitaire actuelle est l’occasion de renforcer la confiance que l'on peut porter en la Corée du Sud malgré le ralentissement économique et les incertitudes régnantes.





A noter également : S&P a jugé « stable » la perspective sur la notation du crédit de la Corée du Sud. Autrement dit, elle a peu de chances de la réviser, que ce soit à la baisse ou à la hausse, pour quelques temps. Cela à condition que le pays parvienne à faire progresser son PIB et à rééquilibrer son budget comme prévu, et que les risques géopolitiques, liés notamment au dossier nucléaire nord-coréen, n’augmentent pas fortement dans les deux ans à venir.





Standard & Poor’s laisse inchangé la note souveraine de la Corée du Sud après l'avoir relevée, en août 2016, à « AA », soit la troisième meilleure note sur une échelle de 21. Ses deux consœurs devraient lui emboîter le pas. Pour rappel, Moody’s l’a estimé à « Aa2 », également la troisième meilleure note, tandis que Fitch Ratings l’évalue à « AA- », la quatrième meilleure.