COVID-19 : la Corée du Sud en croissance négative au 1er trimestre

Le PIB sud-coréen a reculé de 1,4 % sur les trois premiers mois de 2020 par rapport au trimestre précédent, selon les statistiques provisoires publiées jeudi par la Banque de Corée (BOK). Il s’agit du plus bas niveau depuis le quatrième trimestre 2008, où le pays avait enregistré une croissance négative de 3,3 %.

Ce mauvais résultat est attribué au COVID-19 qui a commencé à sévir dans le pays en février. La propagation du nouveau coronavirus a plombé les activités économiques. En particulier, la consommation des ménages s’est effondrée de 6,4 % par rapport au dernier trimestre de 2019, soit la chute la plus importante depuis le premier trimestre de 1998, où elle a connu un repli de 13,8 %. Ce grand recul est jugé exceptionnel, d’autant plus que les dépenses de consommation, occupant la moitié du PIB, connaissent en général peu de fluctuation au niveau trimestriel. Cela montre bien l’impact de la crise sanitaire qui a poussé les habitants à se calfeutrer chez eux pour réduire ainsi leur consommation non seulement en services, comme la restauration, l’hôtellerie, les loisirs, mais aussi en biens tels que le transport, les vêtements, entre autres. Cependant, les investissements dans le BTP, ceux dans les biens d’équipement et la consommation des administrations publiques ont connu une hausse allant de 0,2 % à 1,3 %. En ce qui concerne les dépenses de l’Etat, cela s’explique par le fait que le gouvernement a accéléré l’exécution de son budget pour faire face au COVID-19. Quant aux exportations, elles ont connu une baisse moins importante, à savoir de 2 %. Elles ont reculé dans l’automobile, la machinerie, les produits chimiques, mais ce dégât a été compensé par la bonne performance des semi-conducteurs.





Du côté de la production, c’est le secteur des services qui est le plus durement touché. Il a connu une baisse de 2 % ce premier trimestre, soit le pire résultat depuis le premier trimestre 1998 où il avait reculé de 6,2 %. Notamment, la chute s’élève à 12,6 % dans les transports, à 6,5 % dans la vente en gros, la restauration et l’hôtellerie, et à 6,2 % dans les activités culturelles. Le secteur manufacturier a régressé de 1,8 %. Le choc a été amoindri par la hausse des semi-conducteurs, là aussi.





La Corée du Sud a obtenu un bilan « plutôt honorable », comparée à la Chine qui a connu une croissance négative de 9,8 % au premier trimestre 2020 par rapport au dernier de 2019. Mais elle redoute le pire à venir au second trimestre, parce que la pandémie a commencé à paralyser véritablement l’économie nationale et mondiale depuis mars dernier. D’après la BOK, si la conjoncture se rétablit à partir du troisième trimestre, le pays du Matin clair pourrait connaître une croissance annuelle proche de zéro.