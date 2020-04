La mairie de Gangnam fournit des tutoriels de danse k-pop

Sur fond de propagation du COVID-19 dans le monde entier, beaucoup d’enfants et d’adolescents restent confinés chez eux. Naturellement, ces jeunes ont de moins en moins d’occasion de pratiquer des activités physiques en cette période de pandémie.





Dans ce contexte, la mairie de Gangnam offre des vidéos qui permettent d’apprendre les danses k-pop. Baptisé « K-pop Home Care », signifiant « soins à domicile via la k-pop », ce projet est lancé par plusieurs agences de musique situées dans ce quartier chic de Séoul, dont le nom est mondialement connu grâce au tube de Psy « Gangnam Style ».





Chaque vidéo dure environ 15 minutes et les sous-titres en anglais et en chinois sont également fournis pour la plus grande joie des fans de musique populaire coréenne. Trois boys bands, D-Grunch, Newkidd, et DONGKIZ, et un girls band, Girls in Park, appelé également “GWSN”, assurent à tour de rôle le tutoring. La liste des professeurs de danse sera allongée grâce à la participation de nombreuses maisons de disque.





Vous pouvez vous aussi consulter les vidéos et apprendre quelques mouvements sur la chaîne YouTube et le compte Instagram de la mairie de Gangnam.