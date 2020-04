Exo publie un album repackage « EXO PLANET #5 – ExplOration »

ⓒ YONHAP News

Voici une excellente nouvelle pour Exo-L ! Le boys band formé en 2012 par la célèbre maison de disque SM Entertainment vient de publier un album repackage « EXO PLANET #5 – ExplOration » .





Ce nom est familier pour les fans de ce groupe composé de neuf garçons car il s’agit du titre du concert d’Exo organisé en juillet 2019 à Séoul. Au-delà des morceaux interprétés en live, des photos prises sur scène et en coulisse ainsi que des interviews des membres y sont présentés.





Parmi les 27 morceaux qui composent cet album aux divers contenus, nous pouvons retrouver les plus grands hits d’Exo comme « Love Shot » et « Tempo ».





Rappelons que Xiumin et D.O, deux membres du groupe, effectuent leur service militaire, et que Su-ho mène activement sa nouvelle carrière solo.