Les fans de k-pop changent le paysage du métro de Séoul

ⓒ YONHAP News

Les fans exprimaient autrefois leur amour en envoyant des lettres ou des cadeaux à leurs idoles.





Aujourd’hui, l’une des manières plébiscitées par les adeptes de k-pop est d’acheter des espaces publicitaires du métro de Séoul et d’afficher les plus belles images de leurs stars. Les occasions ne manquent pas, allant du jour de l’anniversaire de naissance des vedettes jusqu’à l'anniversaire de leurs débuts.





En 2019, le nombre de publicités affichés par les fans de k-pop s’est élevée à 2 166, soit 28 fois plus élevé que celui enregistré en 2014. Cela concerne 21 % des affiches du métro de Séoul, soit plus d’une affiche sur cinq.





D’après le métro de Séoul, les publicités concernant BTS étaient les plus nombreuses avec 226 cas, devant Exo et Wanna One qui a été dissous le 31 décembre 2018. Les stations ayant le plus la cote sont Samsung, Gangnam, Hongdae et Hapjeong, car ces endroits se trouvent à proximité de nombreuses agences.