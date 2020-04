La culture des cachets au Japon joue contre le télétravail

ⓒ Getty Images Bank

Au Japon, de nombreux établissements et entreprises utilisent encore des sceaux et des papiers physiques dans leur système de travail. Cette culture empêche le bon déroulement du télétravail qui gagne de plus en plus de terrain face à l’aggravation du COVID-19.





D’après une enquête citée par le journal Asahi Shimbun, la première raison qui oblige les employés à se rendre aux bureaux, même s’ils travaillent au domicile, est de devoir vérifier et classifier des dossiers envoyés par leurs partenaires.





Qui plus est, le ministre de la Science et des Technologies, Naokazu Takemoto, censé promouvoir les technologies de pointe pour appuyer le télétravail, est en fait le président de l’association de la défense de la culture des cachets. Le premier ministre Shinzo Abe a, dans ce contexte, affiché sa volonté de simplifier et de numériser le processus de travail.