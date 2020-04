COVID-19 : le Pakistan hisse un immense drapeau pour rendre hommage aux personnels soignants

ⓒ Getty Images Bank

La semaine dernière, un gigantesque drapeau blanc a été hissé dans la ville de Sukkur, située dans le sud du Pakistan, afin de rendre hommage aux personnels médicaux et aux secouristes qui sont en première ligne dans le combat contre le coronavirus.





Selon le quotidien Express Tribune, cet étendard est large de 25,6 m, long de 17 m et pèse 50 kg. Son mât est le onzième plus haut du monde avec 91,4 m. Le maire, Arsalan Islam Shaikh, a affirmé que le Pakistan ne pouvait pas faire face à l’épidémie sans le sacrifice de ces travailleurs et a exprimé son respect pour ces véritables héros du pays.