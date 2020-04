« Chocolate », 1er mini-album solo de Max Chang-min

Max Chang-min, de son vrai nom Shim Chang-min, est membre du duo masculin TVXQ formé en 2003 par le label SM Entertainment. Aussi appelé « Dong Bang Shin Ki » signifiant « les dieux de l’est qui s’élèvent », ce groupe était initialement composé de cinq garçons.

En 2010, trois membres, Kim Jae-joong, Park Yoo-chun et Kim Jun-su, l’ont quitté pour former un nouveau boys band baptisé « JYJ ». Les deux membres restants, à savoir Chang-min et Yun-ho, poursuivent leurs activités musicales sous le nom TVXQ, réorganisé en duo depuis 2011.

Chang-min a lancé sa carrière d’acteur en 2010 à travers le drama « Athena: Goddess of War ». Il a fait des apparitions dans plusieurs séries notamment « Paradise Ranch » en 2011 et « Scholar who walks in the night » en 2015.

Le membre du duo appelé « les rois de la k-pop » a publié le 6 avril dernier un disque en solo pour la première fois de sa carrière de chanteur, lancé il y a 17 ans. Intitulé « Chocolate », cet EP nous permet de savourer pleinement sa voix aussi délicieuse que le chocolat à travers six magnifiques morceaux. Son titre phare éponyme est composé par le célèbre producteur américain Ian Kirkpatrick qui a signé plusieurs hits de Selena Gomez, Justin Bieber et Dua Lipa.