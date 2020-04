Le duo féminin 12DAL montera sur scène le 3 mai

Date : le 3 mai

Lieu : Rolling Hall à Séoul

12DAL organisera un concert le 3 mai dans le Rolling Hall à Séoul qui célèbre cette année ses 25 ans !

Le duo féminin y retrouvera son public dans cette salle de concert charmante qui compte 250 sièges. Composé de deux vocalistes, Na-youl et Ye-rim, 12DAL signifiant « 12 mois » a débuté en août 2018 avec son premier single « A Second ».

Avec leurs débuts, les deux membres se sont rapidement fait connaître auprès du grand public grâce à leur participation aux émissions de concours « Superstar K » et « K-pop Star ».

12DAL est surtout reconnu pour la douceur et l’harmonie des voix des deux chanteuses. Et ce n’est pas tout. Leur talent musical en tant que productrice, compositrice et parolière leur permet de réaliser un album de manière autonome.