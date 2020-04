Beautiful Life: V.O.S est de retour pour sa tournée nationale

Date : le 16 mai 2020

Lieu : Centre d’art de Dangjin

V.O.S, qui a mis entre parenthèses sa tournée nationale « Beautiful Life » à cause de la propagation du COVID-19, est de retour ! Le trio composé de trois vocalistes de grand talent donnera un concert le 16 mai au centre d’art de Dangjin, ville située dans la province de Chungcheong du Sud. Comme le nom du groupe « Voice Of Soul » nous le laisse entendre, ce boys band séduit le public grâce à la voix qui touche l’âme.

Après Dangjin, V.O.S se produira en concert à Jinju, à Yeosu, à Iksan puis à Gwacheon. Durant 120 minutes, les spectateurs pourront admirer la beauté de la vie chantée en harmonie par Choi Hyun-joon, Kim Kyung-rok et Park Ji-heon.

Rappelons que ce trio a fait ses débuts en avril 2014 avec son premier album « The Real ». Depuis, il a sorti plusieurs singles et disques tout en participant à de nombreuses bandes originales de drama comme « Flowers of the prison », diffusé il y a trois ans sur MBC.