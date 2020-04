Une conférence sur le thème des « Secrets du quatuor à cordes » aura lieu le 7 mai à l’espace culturel Ode Port, à Séoul. Cet événement s'inscrit dans le cadre de la série de conférences « Voyage dans la musique classique du bienveillant Monsieur Ditto », organisée par l’agence de promotion de la musique classique, le « Club Balcony ».





La conférence sera animée par le chroniqueur de musique classique Hwang Ji-won et accompagnée par la musique du quatuor Esmé. Elle permettra au public de comprendre et d'apprécier la richesse et la subtilité de la musique créée par deux violons, un alto et un violoncelle.





Formé en 2016, Esmé est composé de quatre jeunes musiciennes sud-coréennes : les violonistes Bae Won-hee et Ha Yoo-nam, l'altiste Kim Ji-won et la violoncelliste Heo Ye-eun.





Date : le 7 mai 2020

Lieu : Ode Port, à Séoul