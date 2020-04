Concert violon-piano avec Ray Chen et Sunwoo Yekwon

Le violoniste Ray Chen et le pianiste Sunwoo Yekwon donneront un concert le 12 mai au Centre culturel de Busan et le 15 mai au Centre d'arts de Séoul. Les deux jeunes musiciens ont déjà joué ensemble lorsqu'ils étaient étudiants à l'Institut de musique Curtis, aux États-Unis. Mais c'est la première fois qu'ils se produisent ensemble en public.





Australien d'origine taïwanaise, Ray Chen s'est révélé sur la scène internationale en remportant le premier prix du Concours Yehudi Menuhin en 2008 et du Concours Reine Élisabeth en 2009. Sunwoo Yekwon a été le vainqueur du Concours de piano Van Cliburn en 2017, et également lauréat du Prix Vendôme 2014 et du prix du Concours international de musique de Sendai 2013.





Lors de ce concert, les deux jeunes virtuoses interpréteront la Sonate pour violon et piano n° 2, op.105 de Schumann, la Sonate pour violon et piano n° 2, op. 100 de Brahms et la Sonate pour violon et piano nº 9 "Kreutzer" de Beethoven.





Date : le 12 mai à Busan / le 15 mai à Séoul

Lieu : Centre culturel de Busan / Centre d’arts de Séoul