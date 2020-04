Le Festival de musique de chambre Seoul Spring (SSF) se déroule du 13 au 24 mai à Séoul. Pendant 12 jours, de nombreux concerts de musique de chambre seront donnés dans les plus prestigieuses salles de la capitale sud-coréenne comme le Centre d'Arts de Séoul ou le Centre culturel Sejong.





Ce festival a été lancé en 2006 sous le slogan de « l’amitié à travers la musique », dans le but de renforcer l'image de Séoul comme une ville culturelle et aussi d'offrir plus d'opportunités aux citoyens d'apprécier la musique classique.





La 15e édition de ce festival est placée sous le thème « l'Ode à la joie », choisi pour célébrer le 250e anniversaire de la naissance de Beethoven. Il s’agit d’un poème écrit par le poète allemand Friedrich von Schiller. A partir de ce poème, Beethoven a composé le dernier mouvement de sa 9e Symphonie.





Lors du concert d'ouverture, le pianiste Björn Lehmanne, la violoniste Cho Jin-joo et la violoncelliste Park Jin-young joueront le trio pour piano Op. 12 de Hummel.





Date : du 13 au 24 mai 2020

Lieu : le Centre d'Arts de Séoul, le Centre culturel Sejong, etc.