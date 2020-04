Le printemps, c’est maintenant ! (II)

ⓒ KBS

Etes-vous prêts pour la vie après la retraite ? Ou est-ce que vous êtes déjà en train de profiter du troisième âge ?

Comme la semaine dernière, « Saveur du terroir » part cette semaine encore à la rencontre des personnes qui nous partagent leurs astuces pour rester « jeune » et en bonne santé malgré l’âge.





ⓒ KBS

Notre première destination cette semaine est la ville de Wonju dans la province de Gangwon. Ici, c’est Kim Jong-cheol, centenaire, qui attire notre attention. Tous les matins, cet homme est occupé à faire ses exercices physiques. Il commence par faire 100 pompes, puis il poursuit avec des tractions. Dans l’après-midi, il fait le tour de son village à vélo. D’ailleurs, chaque année, il participe à un événement de marche, accompagné de sa belle-fille et de sa petite fille. Sa passion incroyable pour les sports depuis l’enfance serait, selon lui, un des éléments qui lui permettent de garder une bonne santé.

Bien sûr, il n’y a pas que le sport. Il boit beaucoup d’eau, surtout de l’eau tiède qui est efficace pour éliminer les déchets et les toxines accumulés dans le corps. Il consomme aussi des aliments riches en nutriments dans la vie quotidienne. A titre d’exemple, à chaque fois qu’il a besoin de grignoter, il croque des fruits secs et des fruits à coque concentrés en fibres, vitamines, minéraux et acides gras essentiels.





A cela s’ajoutent les différents plats personnalisés préparés soigneusement par sa belle-fille. Tout d’abord, le ragoût à base de fruits et de fruits à coque. La recette est simple. On fait cuire sous haute pression les fruits frais comme la banane, la poire, la pomme et les jujubes, avec différents fruits à coque comme la noix, l’amande, la pistache et la noisette, en y ajoutant un peu d’eau. Après environ 20 minutes, les ingrédients infusés dans le bouillon constituent un plat liquide qui contribue à purifier le sang. Il s’agit aussi d’un plat fortifiant qui permet de reprendre de l’énergie notamment durant la période de transition saisonnière. Pour préparer la soupe aux arachides, on fait cuire du riz préablement gonflé dans l’eau avec des arachides broyées. L’assaisonnement se fait simplement avec du sel. Ce plat bien succulent infusé de cacahouètes, excellente source de vitamines et de minéraux, redonne l’appétit. Pour la sauce de la salade, on broie du lait de soja, de la gélatine de soja « dubu », des arachides ainsi que du miel. On la verse sur la salade à base de légumes racines et de légumes feuilles. Comme vous pouvez l'imaginer, un bol de salade suffit pour satisfaire tous nos besoins nutritionnels.





ⓒ KBS

Déplaçons-nous à Hadong-gun, dans la province de Gyeongsang du Sud. M. Wang, qui s’est installé dans son village natal il y a deux ans, est un agriculteur débutant. Depuis son arrivée dans ce quartier de Seongdumaeul, ce quinquagénaire se rend compte au jour le jour de la fameuse expression « les personnes âgées sont des bibliothèques vivantes ». Bien sûr, il apprend beaucoup par Internet mais les expériences et la sagesse des villageois qui connaissent très bien la géographie et le climat de la région lui apportent davantage d’informations concrètes et efficaces.

Aujourd’hui, il a rejoint les femmes du village pour cueillir les herbes saisonnières et partager des délices du printemps. Avec les plantes herbacées vivaces « dureub » ou les aralies qui nourrissent des jeunes pousses des arbres, on prépare la galette « honghapdureubjeon ». Le parfum frais et la saveur particulière de l’herbe associés à la texture tendre de la chair de moule permettent de ressentir le printemps pleinement dans la bouche. Les premières récoltes des fougères arborescentes, « gosari », qui constituent un des ingrédients précieux de la cuisine coréenne, sont utilisées pour préparer le « saenggosari deulkkaeguk ». Dans un bouillon à base de sésame sauvage, on fait cuire les gosari légèrement à la vapeur. Juste avant de servir, on garnit la soupe avec des pignons de pin.





Restons en bonne santé en mettant en pratique de petits efforts pour bien manger et faire des exercices physiques réguliers au quotidien.