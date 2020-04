Toss Lab, une startup qui favorise le travail intelligent

ⓒ Toss Lab

Toss est un mot anglais qui signifie un lancer de quelque chose, et lab est une abréviation du mot laboratoire. Donc comme l’entreprise cherche à le souligner avec son nom, Toss Lab est une structure qui essaie de permettre à ses employés d’exprimer leurs idées et de rechercher des moyens de rendre la communication entre les employés de bureau plus efficace. Son produit phare est Jandi, un service de messagerie de groupe qui offre diverses fonctionnalités de collaboration. Parce qu’aujourd’hui, dans le monde du travail l’accent est davantage mis sur la collaboration entre les gens dans les équipes, entre les différentes équipes au sein des entreprises et même entre les entreprises. Et Jandi soutient pleinement la communication dans le monde travail, une chose essentielle à la collaboration.





Bien sûr, les employés utilisent souvent leurs messageries personnelles ou leurs téléphones ou même ont des réunions hors ligne pour leur travail. Mais, une réunion peut finir par devenir un événement régulier. Aussi, des problèmes peuvent se produire parfois quand, par exemple, les gens échangent des informations relatives au travail entre celui qui envoie les infos et celui qui les reçoit. De leur côté, les entreprises sont surtout préoccupées par la sécurité de leurs informations. Mais Jandi a remédié à tous ces problèmes. En plus, les gens peuvent apprendre à utiliser cet outil de collaboration de groupe aussi facilement et rapidement que leurs messageries personnelles.