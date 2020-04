ⓒ Getty Images Bank

La tendance shopping de cette année peut se résumer ainsi : « Faire ou casser, se spécialiser ou mourir ». Pour l’industrie du commerce de détail, cette expression signifie que la satisfaction d’un petit nombre de consommateurs spécifiques peut conduire à sa propre survie. Autrement-dit, il est devenu essentiel que l’industrie se concentre sur certains groupes de consommateurs qui sont à la recherche de produits sur mesure.





Cela, car de plus en plus d’acheteurs veulent des expériences distinctes aujourd’hui, et préfèrent acheter des choses rares que des produits courants. Ainsi, conformément à cette nouvelle tendance de consommation, les produits et services qui plaisent à un nombre restreint de consommateurs ont plus de chances de survivre sur le marché devenu hyperconcurrentiel.





A partir de là, de plus en plus de stratégies commerciales diversifiées sont utilisées, notamment avec l’utilisation de ce qui est appelé la « stratégie de la pêche à la ligne », dans laquelle un pêcheur utilise un certain appât pour attirer un poisson particulier et quand celui-ci il mord, il n’a plus qu’à le tirer. Cela est la même chose avec le détaillant qui se concentre sur un produit particulier pour appâter le client. Ainsi faut-il s’attendre à voir de nouveaux types de stratégies commerciales apparaître alors que nous traversons une époque où il est devenu nécessaire de connaître précisément les besoins des consommateurs et de classer les marchés de manière efficace pour survivre dans cette ère de l’hyper-compétition.