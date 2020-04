« Un Endroit isolé » de Jang Eun-jin

ⓒ Getty Images Bank

Le vent soufflait fort dehors et la pièce se remplissait d’air froid à chaque fois que la fenêtre tremblait. Ma petite sœur et moi avons éteint la lumière avant de nous envelopper chacune dans deux couches de couettes jusqu’à la tête.





La pièce ne faisait que la moitié de la taille du studio dans lequel nous vivions. Nous avons dû récupérer à la hâte le dépôt de garantie et chercher un nouveau logement avec la moitié du budget. C’est ainsi que nous nous sommes retrouvées dans un « tel endroit », comme l’a dit ma sœur.





바깥에서는 바람이 휘이휘이 소리를 내며 불고 있었고

창문이 부들부들 떨 때마다 방은 냉기로 차올랐다.

나와 여동생은 불을 끄고 각자 이불을 두채씩 포개어

머리까지 뒤집어쓰고 자리에 누웠다.





방은 전에 살던 원룸을 딱 반으로 접어놓은 크기였다.

급하게 보증금을 빼야했고,

역시나 반토막 난 보증금에 맞추어 방을 구하다보니

동생말대로 ‘여기까지’ 굴러오게 된 것이다.









Les propriétaires, un couple dans la soixantaine, appellent la construction « Maison carrée », puisque celle-ci a des chambres disposées sur les quatre côtés d’une cour carrée. La « Maison carrée » a neuf pièces disponibles à la location et les sœurs occupent la chambre n° 9, la dernière située dans un coin.









La nuit dernière, lorsque je suis sortie dans la cour pour aller aux toilettes, j’ai vu que toutes les neuf chambres étaient allumées. Les lumières brillaient à travers les vieilles portes en papier et illuminaient la cour. Je me sentais soulagée, sans même savoir pourquoi.





Quelqu’un toussait dans une pièce et un faible murmure de radio s’échappait d’une autre. Les locataires de la « Maison carrée » semblaient annoncer leur présence avec des lumières et des sons : les lumières colorant les portes, le bruit des portes s’ouvrant et se fermant, le bruit des chaussures traînant sous leurs pieds, le bruit de leurs soupirs aussi minces qu’une feuille de papier...





간밤에 화장실에 가려고

마당으로 나왔을 때,

아홉 개의 방에 모두 불이 켜져 있는 걸 보았다.

그 불빛이 오래된 창호지 문을 통해 은은하게 스며나와 마당을 밝히는데

괜히 마음이 편안해지면서 안도감이 들었다.





어떤 방에서는 가래 “끓는 소리가 들려왔고

또 다른 방에서는 라디오 소리가 희미하게 흘러나왔다.

네모집의 세입자들은 불빛과 소리로만 자기 존재를 알려오는 것 같았다.

빛으로 칠해진 방문과 그 방문을 여닫는 소리로.

신발을 끄집는 소리와 종잇장처럼 가벼운 한숨 소리로.









* Interview : Jeon So-yeong, critique littéraire

Dans cette nouvelle, la vie des deux sœurs semble très difficile et solitaire. Le cadre spatial, la « Maison carrée », témoigne pourtant du regard bienveillant de l’auteure. Si la maison était de forme linéaire, ses occupants n’auraient pas l’occasion de se croiser, mais, comme elle était carrée, les locataires devaient se faire face. Il n’est pas facile de se soucier des autres si l’on a à peine assez d’énergie pour mener sa propre vie, mais la narratrice et sa petite sœur continuent à constater que leurs semblables partagent l’endroit avec elles. Même si la narratrice n’a pas encore le courage de les approcher, elle sait qu’ils sont là en regardant les lumières et se sent soulagée grâce à leur présence. Cette scène est à la fois triste et belle.









Auteur :

Jang Eun-jin est née en 1976 à Gwangju. Sa carrière littéraire débute en 2004, année où elle remporte le prix du nouveau talent littéraire Joongang avec sa nouvelle « Kitchen Laboratory ».