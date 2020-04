La lutte pour mon chemin (9) 다 제 탓입니다

Dialogue de la onzième semaine

김주만:설희가 거길 왜 가. 설희 거기 안 가.

Kim Ju-man : Pourquoi Seoul-hui irait-elle là-bas ? Elle ne s’y rendra pas.

주만 어머니:얘는. 가족 같은 사이니까 부르는 거지, 우리가 뭐.

Mère de Ju-man Hé, nous lui demandons de venir, parce qu’elle est

comme un membre de notre famille.

김주만:가족 아니니까 다시는 설희한테 오라 가라 하지 마.

Kim Ju-man : Elle ne fait pas partie de notre famille. Alors, ne lui dis plus jamais

de faire ceci ou cela.

주만 어머니:아니, 내가 뭘 그렇게 퍽이나 오라 가가 했다고 너는...

Mère de Ju-man : Mais, qu’est-ce que tu dis là ? Je ne lui ai pas dit de faire ceci ou cela, pas à ce point-là.

김주만:우리 헤어졌어.

죄송합니다. 어머니, 다 제 탓입니다.

Kim Ju-man : Nous avons rompu.

Je suis désolé. Madame, tout est de ma faute.





L’expression de la semaine

다 제 탓입니다: Tout est de ma faute.





다: tout

제: mon

탓: faute

이다: être

※ 입니다: forme honorifique formelle de 이다 (en honorifique informel: 이에 요 ou 예요)









Mots et expressions à retenir

거길: abréviation de 거기를 qui a le sens de « là-bas »

왜: pourquoi

가다: aller

안: adverbe négatif

▶ 안 가다 veut dire « ne pas aller »

얘: abréviation de 이 아이 qui a le sens de « cet enfant ».

※ Ce terme est aussi employé quand un adulte appelle un enfant ou une personne plus jeune qu’il connaît bien. Il est aussi utilisé quand des amis s’appellent.

가족: famille

같은: comme

사이: relation

-니까: terminaison qui indique la cause

부르다: appeler

우리: nous

뭐: quoi

아니다: ne pas être

▶ 가족 아니다: « ne pas faire partie de la famille »

다시는: plus jamais

한테: à (dans le sens de « à quelqu’un »)

오라 가라 하다: dire de faire ceci ou cela

※ Cette expression signifie littéralement « dire de venir et aller ». Elle veut dire qu’on fait faire ce qu’on veut à quelqu’un.

-지 말다: expression employée lorsque l’on interdit une action à son interlocuteur.

내가: je

뭘: quoi

그렇게: comme ça, à ce point-là

우리: nous

헤어지다: rompre

죄송합니다: « Je suis désolé » ou « pardon »

※ Son infinitif est 죄송하다. C’est une forme honorifique de 미안하다. En coréen, il y a deux formes honorifiques : honorifiques formel et informel. L’honorifique formel se termine par la terminaison 니다, comme 감사합니다, « Merci ». Il est employé lors des occasions solennelles ou dans les relations professionnelles. Ce style est aussi utilisé pour marquer un grand respect à l’interlocuteur. Pour ce qui est de l’honorifique informel, il se termine par la terminaison -요, comme 안녕하세요, « bonjour ». Il est beaucoup plus courant.





Petite conversation avec l’expression de la semaine 다 제 탓입니다

(Dialogue entre 민수 et sa mère)

Mère de 민수: « Pourquoi Min-ho est-il fâché ? » 민호는 왜 화가 났어?

민수: « Tout est de ma faute. » 다 제 탓이에요.

Mère de 민수: « Pourquoi? » 왜?

민수: « J’ai cassé son nouveau téléphone portable par erreur. » 제가 실수로 민호 새 휴대전화를 깨뜨렸어요.

Mère de 민수: « Oh, là là! » 아이고, 저런!





A retenir

화가 나다: être fâché

다 제 탓이에요: Style honorifique informel de 제 탓입니다, « Tout est de ma faute. » 왜: Pourquoi?

실수로: par erreur

새: nouveau

휴대전화: téléphone portable

※ Pour désigner « téléphone portable », les sud-Coréens utilisent plusieurs mots: 휴대 전화, 휴대폰 et 핸드폰. 휴대폰 est un mot composé du mot coréen 휴대, qui veut dire « portable » et du mot anglais « phone » ou « téléphone ». 핸드폰 est fait de deux mots anglais « hand », « main », et « phone », « téléphone ». Cette expression est employée dans certains pays asiatiques.





깨뜨리다: casser

아이고, 저런! : Oh, là là !