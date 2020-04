La Cheongwadae, le palais présidentiel sud-coréen, porte le nom de Maison bleue et a pour beau décor, derrière elle, le mont Bukhansan, dans le centre-nord de Séoul. Son nom, elle le doit à une partie non négligeable de sa structure : son toit. En effet, ses tuiles sont d’un ton bleu-turquoise.





ⓒ Getty Images Bank

Le bâtiment principal a été construit en 1991, dans un style traditionnel de la dynastie Joseon, les autres constructions se prêtent aussi à l’époque moderne à laquelle ils appartiennent. Etendue sur plus de 25 hectares, la propriété compte plusieurs structures.





Il y a tout d’abord le bâtiment principal, la résidence officielle du chef de l’Etat, là où il demeure, les bureaux du secrétariat présidentiel appelé Yeomingwan, la maison des invités appelée Yeongbingwan, le centre de presse dit Chunchugwan, et enfin, les différents bâtiments administratifs, sans oublier le jardin royal Nokjiwon.





Avant d’être telle qu’on la connaît aujourd’hui, la Maison bleue était un peu différente. Son aspect actuel date du début des année 1990, mais cet emplacement a déjà un certain passé.





ⓒ National Archives of Korea

Chronologiquement parlant, lors de la dynastie Goryeo (918-1392), se trouvait à cet endroit même une ancienne villa royale. Plus tard, lors de l’occupation japonaise, en 1910, le terrain a été utilisé pour accueillir le gouvernement général nippon. Vient ensuite la création de la République de Corée en 1948 et le premier président coréen, Syngman Rhee, qui nomme ce site Kyeongmudae, utilisé comme résidence et bureau en même temps. Ce n’est qu’en 1960 que la Cheongwadae adoptera ce nom qui ne la quittera plus, un nom décidé par le deuxième président de la République de Corée, Yun Posun.





ⓒ YONHAP News

Le 21 janvier 1968, le palais présidentiel est attaqué par des commandos nord-coréens après une tentative d’infiltration. L’évènement meurtrier est connu sous le nom du « Raid sur la Maison bleue ». Des dizaines de personnes y perdront la vie, dont 28 nord-Coréens, 68 sud-Coréens et trois Américains.

Il est possible de visiter l’endroit, et c’est même un lieu touristique très prisé. Concernant l’accès au bâtiment principal, une inscription préalable plusieurs semaines à l'avance est obligatoire, les visites étant strictes encadrées.





Pour vous y rendre, sortez à la sortie 5 de la station de métro Gyeongbokgung sur la ligne 3, dirigez-vous ensuite vers le parking souterrain de la porte est. Là, se trouve le centre d’information pour les tours organisés. Notez bien que le mardi, le palais de Gyeongbokgung est fermé, donc la sortie 5 l’est également. Dans ce cas, empruntez la sortie 4.