Les « pojangmacha », des gargottes pas comme les autres

ⓒ KBS

Cette semaine nous partons nous détendre dans des gargottes totalement représentatives de la culture coréenne ! A la fois sobres et chaleureuses mais aussi rapides et pratiques, découvrons celles que l’on appelle les « pojangmacha » !





ⓒ Getty Images Bank

Avant même d’apercevoir ce chapiteau sur le trottoir, on peut entendre les clients s’esclaffer et trinquer après une dure journée de travail. Dans ce lieu populaire, on se détend à la bonne franquette, entre amis ou entre collègues, avec des plats simples mais typiques, et très souvent bien arrosé de la liqueur emblématique du pays, le soju, l’alcool traditionnel distillé à base de patate douce.





ⓒ KBS

La prochaine fois que vous vous promènerez dans les rues d’une grande ville en Corée du Sud, et que vous aurez un soif ou un petit creux, il vous suffira de chercher l’un de ces chapiteaux en plastique ciré orange. À l'intérieur, vous trouverez une variété de plats et d’alcools. Passer la porte pour la première fois peut être intimidant, mais une fois à l'intérieur, vous constaterez que ce léger risque en vaut la peine !