Portraits de l’amour de Shin Yona

Shin Yona a lancé sa carrière musicale en 2003 au sein du célèbre groupe féminin Big Mama, sous le label YG Entertainment. Elle a ensuite publié son premier mini-album en solo en avril 2011, puis son premier opus officiel « Vagabonde » en novembre 2014. Cette auteure-compositrice-interprète enseigne également la musique à l’Université Howon, située à Gunsan, dans la province de Jeolla du Nord.





ⓒ Prises par Lee Seula

L’ex-leader de Big Mama est aujourd’hui de retour avec son deuxième EP « Portraits of love » dans lequel elle chante divers visages de l’amour. Le disque comporte au total cinq morceaux dont la version française de « Camille C. », chanson qu’elle a créée en hommage à la sculptrice et peintre française Camille Claudel.





ⓒ Fournie par Shin Yona

L’épidémie de Covid-19 ne l’empêche pas de partager sa passion pour la musique avec ses fans et ses élèves. Découvrons la vie d’artiste et de professeure de Shin Yona en cette période exceptionnelle !