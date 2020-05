Deuxième anniversaire de la déclaration de Panmunjom : Moon Jae-in propose une nouvelle piste de coopération intercoréenne

ⓒ Yonhap News





Lundi 27 avril dernier, c’était le deuxième anniversaire de ladéclaration de Panmunjom que Moon Jae-in et Kim Jong-un ont prononcé, à l’issue de leur premier sommet intercoréen dans le village de la trêve en 2018. Le président sud-coréen a voulu marquer cette date lors d’une réunion organisée le même jour avec ses conseillers en chef.

Selon Moon, si Séoul et Pyongyang sont encore loin d’avoir accompli leurs engagements inscrits dans la déclaration de Panmunjom, ce n’est pas parce qu’ils manquent de volonté, mais plutôt parce qu’ils ne parviennent pas à surmonter les contraintes réelles imposées par la communauté internationale. Le chef de l’Etat a souligné qu’il fallait continuer de chercher ce qui est faisable, même devant l’adversité. Dans la foulée, il a déclaré que la crise sanitaire du COVID-19 pourrait constituer une nouvelle opportunité pour renforcer la coopération intercoréenne, du fait que l’épidémie se présentait comme le projet le plus urgent et le plus réaliste. Le locataire de la Maison bleue a alors proposé une série de projets conjoints. Et il a donné la priorité à la lutte contre le nouveau coronavirus, avec la possibilité d’élargir la collaboration au combat d’autres épizooties, à la prévention des catastrophes dans les zones frontalières et à la réponse au changement climatique. Selon Moon, cela pourrait permettre de former en premier « une communauté biotique » pour avancer ensuite vers « une communauté pacifique ». Par ailleurs, le numéro un sud-coréen a souhaité relancerles projets suivants : reconnecter les lignes ferroviaires intercoréennes, transformer la zone démilitarisée en zone de paix internationale, mener conjointement les fouilles visant à chercher les restes de soldats tués lors de la guerre fratricide de 1950 à 1953, et organiser les retrouvailles des familles séparées de part et d’autre du 38e parallèle.

Pour rappel, dans ladéclaration de Panmunjom 2018, Séoul et Pyongyang se sont engagés à améliorer sensiblement leurs relations, à réduire les tensions militaires et coopérer activement pour établir un régime de paix permanent sur la péninsule coréenne. Par ce biais, les deux Corées espéraientdéclarer la fin de la guerre, et remplacer l’armistice par un traité de paix dans le courant de l’année. Elles ont par ailleurs confirmé comme objectif commun la dénucléarisation totale de la péninsule.

Jusqu’à la fin 2017, l’escalade des tensions n’a cessé de monter dans la péninsule coréenne. Mais un revirement a eu lieu suite à la participation de la Corée du Nord aux Jeux olympiques d’hiver de PyeongChang début 2018. Ce qui a débouché sur le sommet intercoréen en avril de la même année, et sur le premier sommet historique entre Pyongyang et Washington deux mois plus tard à Singapour. C’est l’échec du second sommet entre Kim III et Donald Trump à Hanoï en février 2019 qui a eu un effet de douche froide. Le président sud-coréen a essayé de jouer un rôle de facilitateur pour créer « un cercle vertueux », autrement dit améliorer d’abord les relations entre Séoul et Pyongyang, en espérant que cela se répercuterait cela sur celles entre Pyongyang et Washington. Mais la situation continue de marquer le pas. Reste à savoir si la nouvelle proposition du président Moon pourra débloquer la situation.