COVID-19 : l’Assemblée nationale adopte un second additif au budget

Au Parlement, les députés ont voté, jeudi, le projet du second additif au budget 2020, afin de verser une aide financière d’urgence à tous les sud-Coréens qui traversent une période difficile à cause du nouveau coronavirus.





Le budget voté atteint 12 200 milliards de wons, l’équivalent de 9,23 milliards d’euros, soit une hausse de 4 600 milliards de wons, donc 3,48 milliards d’euros par rapport au projet initial. L’Etat émettra des bons du Trésor afin d’assurer les trois quarts de cette majoration. Et il révisera son plan de dépenses pour trouver l’autre quart restant. Par exemple, il s’agira de mettre de côté les frais liés aux événements annulés sous le coup du COVID-19, de réduire en partie l’enveloppe pour la construction des infrastructures, de reprogrammer le calendrier des chantiers de travaux dans la défense nationale, de retrancher une part des coûts de la main d’œuvre dans la fonction publique, entre autres. Il faut y ajouter les contributions des collectivités locales de l’ordre de 2 100 milliards de wons, soit 1,59 million d’euros. Le gouvernement dispose en conséquence d’un total de 14 300 milliards de wons, l’équivalent de 10,8 milliards d’euros.





Chaque foyer pourra recevoir une aide universelle dont le montant va varier selon le nombre de ses membres. La somme peut s’élever à 1 million de wons, soit l’équivalent de 736 euros, pour une famille composée de quatre personnes ou plus. L’allocation sera versée à partir de la mi-mai, via l’une des trois modalités de paiement : cartes de crédit ou de retrait, monnaies électroniques régionales ou chèques-cadeaux émis par les collectivités locales. Pour en bénéficier, il est impératif de déposer une demande, à l’exception des 2,7 millions de foyers les plus défavorisés. Pour ces derniers, l’allocation sera versée sur leur compte bancaire sans aucune formalité dès le 4 mai.





Le gouvernement avait déjà proposé un train de mesures visant à soutenir les secteurs les plus touchés par le COVID-19, tels que le tourisme, le transport aérien, l’industrie manufacturière, sans oublier les exportateurs, les PME, et les petits commerçants. L’exécutif a décidé ensuite de donner un coup de pouce aux habitants dans le but de les aider à mieux faire face à cette crise et de stimuler la demande intérieure, de sorte que la reprise de la consommation profite aux agents économiques à tous les niveaux. Au début, le gouvernement prévoyait d’accorder une aide à seulement 70 % des foyers les plus modestes, mais cette initiative a été très critiquée en raison des critères ambigus et de l’impact douteux. Du coup, une alternative a été mise en avant. Il s’agissait de distribuer cette enveloppe d’urgence à tout le peuple avant de récupérer plus tard une partie aux plus aisés. Ce qui a provoqué une autre polémique. Le versement de l’aide d’urgence à tous les citoyens, à savoir les 21,71 millions de foyers, avec la possibilité d’en faire don pour ceux qui le souhaiteraient, a finalement été décidé.





Une fois ce soutien financier distribué, tout cet argent devrait circuler sur le marché pour booster la demande intérieure et redonner de la confiance aux entreprises. Mais les plus pessimistes ne l’entendent pas de cette oreille. Selon eux, ce versement universel devrait avoir peu d’effets escomptés et ne fera qu’aggraver la solidité financière du pays.