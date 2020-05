Red Velvet est le girls band le mieux reconnu pour avril

ⓒ SM Entertainment

Voici un nouveau résultat du classement des girls band sud-coréens. Selon la liste dévoilée par l’Institut de recherche de la réputation des marques de Corée, c’est Red Velvet qui jouit de la meilleure reconnaissance publique.





Le groupe du label SM Entertainment a pu gagner en réputation le mois dernier surtout grâce à sa participation au film d’animation « Troll 2 : Tournée mondiale ». Il est ensuite suivi par Black Pink du label YG Entertainment et de (G)I-DLE de Cube Entertainment.





Afin d’obtenir ce résultat, l’institut a analysé du 10 mars au 11 avril plus de 70 millions de données sur les groupes féminins.





Le niveau de reconnaissance est mesuré en tenant compte de plusieurs éléments, comme l’évaluation positive ou négative, l’influence sur les médias, la capacité de communication et l’intérêt des consommateurs.





Derrière le top 3, on trouve deux groupes célèbres du label JYP Entertainment, à savoir Twice et ITZY qui ont fait leurs débuts respectivement en octobre 2015 et en février 2019.